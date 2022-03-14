電子不振 台股衝高後拉回年線得而復失

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）美國科技股疲弱不振，加上大陸深圳疫情再起，多家台廠工廠配合防疫停工，雖金融、傳產勉力撐盤，但電子股賣壓不輕，指數開高後量能不繼一度翻黑，站回年線17338點遭逢阻力。

截至10時30分，加權股價指數上漲11.35點、為17276點、成交值新台幣1431億元，電子股依舊為殺盤重心，航運及原物料族群表現較為強勢，金融股也在國泰金控、富邦金控、兆豐金控強攻之下，類股挑戰10日線1732點壓力。

在市場資金出逃電子股下，傳產股相對獲得青睞，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海持續攻堅，化工股受惠於俄烏危機，肥料報價大漲，台肥、東鹼、興農走勢亮眼，塑化、玻璃、造紙、鋼鐵等原物料族群則在通膨增溫下，成為市場追逐標的。

法人表示，內資今年以來作多心態明確，投信已經連續28個交易日買超，累計買超金額高達783.41億元，持續刷新歷史紀錄向前推進，反觀，外資提款動作不停歇，農曆年後已賣超台股4016.95億元，總持股占上市股票市值比重降至近2年新低，台股逐漸轉變成內資主導市場。

分析師也認為，俄烏戰局持續牽動國際資本市場走向，背後影響的通膨問題更是愈演愈烈，美國聯邦準備理事會（Fed）公開市場操作委員會（FOMC） 本週的會議結果，若能符合市場預期升息1碼（0.25個百分點），將對市場信心起穩定作用，一旦升息幅度超乎預期，恐對股市造成進一步衝擊。（編輯：趙蔚蘭）1110314