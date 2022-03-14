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精測轉投資設立揚弈科技 布局智慧製造套件系統

2022/3/14 18:28
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）測試介面廠中華精測擬設立測冠投資，並透過測冠投資與新招募員工合資設立揚弈科技，揚弈科技資本額新台幣2億元，布局智慧製造產業和套件系統。

精測今天新聞稿指出，董事會決議透過新設測冠投資，轉投資設立揚弈科技，測冠投資將以半導體產業為核心，尋找策略性合作夥伴，取得前瞻性關鍵技術及市場機會。

精測規劃分割出智動化事業處，獨立新設揚弈科技，針對製造業推出3大智慧工廠套件系統產品，包括智慧設備系統、自動分析儀系統、以及整合機聯網、戰情室、人工智慧（AI）應用系統。

揚弈科技創立資本額新台幣2億元，其中40%股權由揚弈科技員工認股，其餘60%股權由測冠投資持股，並由精測總經理黃水可，接任揚弈科技董事長。

根據公告，測冠投資資本額約新台幣1.35億元，由精測100%持股。

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精測說明，揚弈科技是內部孵化首家新創企業，原是精測智動化事業處，相關單位在2016年成立，任務將精測升級為智慧工廠，最終達成智慧製造建構所需的5大「智動化」解決方案，包含設計智慧化、感測器智慧化、設備智動化、物流智動化與管理平台視覺化。

精測指出，未來揚弈科技將承襲中華精測研發的DNA，以人工智慧為核心，打造智慧工廠為目標，發展成為AI製造系統服務廠商。（編輯：蘇志宗）1110314

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