原物料價格飆升 人力銀行：逾54%服務業表態漲價

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（中央社記者梁珮綺台北15日電）俄烏戰爭延燒，國際原物料價格居高不下，1111人力銀行今天公布調查顯示，國內疫情趨緩，內需消費力道增強，但面臨飆升成本，有54.3%的企業表態會調漲產品價格，選擇自行吸收漲幅的為29.4%。

1111人力銀行今天公布服務業人力需求現況調查，媒體中心發言人黃若薇表示，由於國內疫情趨緩，內需型的服務業如餐飲旅宿業、批發零售業等，從去年第四季湧現強大的消費力道，表現亮眼。

調查指出，高達91.5%的服務業對景氣復甦抱持正面看法，當中有32.2%的企業認為相當樂觀、59.3%認為持平；調查也顯示，有47.3%企業業績表現已回到疫情前榮景，甚至有5.2%企業指出，業績相較於疫情前，表現更亮眼。

不過，儘管業績前景看旺，但受俄烏戰爭影響，原本已相對高昂的原物料價格持續飆升，根據主計總處統計，消費者指數（CPI）從去年8月以來，已連續7個月超過2%的通膨警戒線，油價、蔬果、雞蛋價格接力上漲，產業端備感壓力。

黃若薇說，調查發現，因應近期不斷飆升的成本，有54.3%企業表態會調漲產品價格，選擇自行吸收漲幅的為29.4%。

1111人力銀行「服務業人力需求現況調查」時間為2月21日至3月10日，有效調查份數為756份，主要針對1111人力銀行企業會員進行立意抽樣調查。（編輯：黃國倫）1110315