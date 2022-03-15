仁寶：俄烏戰爭不利歐洲景氣 深圳封城影響有限

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（中央社記者吳家豪台北15日電）筆電代工廠仁寶今天召開法人說明會指出，今年面臨缺料、俄烏戰爭恐影響歐洲景氣及消費、疫情3大問題，仁寶今年重點在於改善效率和獲利，力拚逐季成長，觀察中國深圳封城對個人電腦（PC）產業影響有限。

仁寶總經理翁宗斌表示，今年產業面臨幾個問題，第一是缺料，可能持續今年一整年。第二是俄烏戰爭，一方面會影響市場需求，另一方面會影響歐州能源和經濟。第三是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，美國和歐洲陸續開放邊境，但亞洲部分國家例如台灣、中國、越南採取保守方式因應。

他說，仁寶從去年開始到今年都採取比較保守穩健的方式經營，重點放在改善效率和獲利，推估今年第1季淡季筆電出貨將季減約20%；第2季從目前訂單看起來應該會季增高個位數至兩位數百分比，今年目標還是力拚逐季成長，但下半年要觀察外在因素對消費市場的影響。

針對深圳封城管控疫情，翁宗斌表示，目前看到影響有限，PC產業使用位於深圳零組件供應商的比例已經非常小，很多供應商都在代工廠的廠區附近，包括江蘇、重慶、四川一帶，因此華南地區管控疫情的措施，對PC產業影響很小。

他強調，仁寶在中國有昆山、南京、成都、重慶4個主要生產基地，越南生產基地如果產能全開，至少可占整體產能20%，各生產基地也可以互相支援，會隨時注意環境與市場變化。

仁寶去年第4季合併營收為新台幣3678.35億元，季增9%，年增10%；受惠於營運規模及效率改善，毛利率季增0.2個百分點至3.4%，毛利124.44億元、營業淨利39.2億元均較第3季成長。由於第3季業外基期較高，因此第4季歸屬母公司業主淨利為31.94億元，季減27%，年減30%；單季每股盈餘0.73元。

仁寶2021年度合併營收約1.24兆元，年增18%；營業淨利133.49億元，年增16%；因業外收益穩定，加上第3季處分中國昆山廠房的不動產處分利益貢獻，歸屬母公司業主淨利為126.33億元，年增35%；每股盈餘2.9元。

仁寶董事會今天也通過2021年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利2元，相當於69%配發率。（編輯：趙蔚蘭）1110315