屏東農科110年引進21億元投資 創歷年最佳績效

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）屏東農業生物科技園區是台灣唯一以農業生物科技為主軸產業園區，農科園區主任謝勝信表示，受全球產業趨勢帶動，去年新增引進新台幣21億元投資，創歷年最佳招商績效。

謝勝信透過新聞稿表示，受全球循環經濟、淨零排放等產業趨勢帶動，廠商投資熱絡。農科第1期233公頃土地承租率已達9成，第2期165公頃土地自109年底開始招商迄今，短短1年時間內出租率已達3成。目前核准進駐廠商達111家，引進投資金額140.36億元，整體進駐及營運狀況明顯成長。

謝勝信表示，園區400公頃土地平坦方正且租金實惠，預計總進駐企業家數將達180家以上，以天然物、水產養殖、農業資材、禽畜生技、生技研發服務、農業設施等6大產業聚落為發展核心，積極引進國內外農企業設廠投資。

他表示，第2期已有10多家廠商獲准進駐，將在今年度陸續動工建廠，擴大產業聚落群聚效益。其中較受矚目的有國內食品大廠桂冠實業，將斥資超過14億元興建廠房及導入新式智慧化食品製作設備，建立生產履歷以因應快速料理趨勢。

另外，通過經濟部台商回台方案的大統屏農公司設置農業資材研發及供應中心，量產微生物菌及酵素等產品，搭上循環經濟發展列車；台灣先進酒精公司整合農產原物料供應、萃取及再利用技術，打造高附加價值的循環產業鏈。

謝勝信表示，各項新建廠房投資案將以智慧生產、循環經濟等緊密結合，預期將可成為台灣農業轉型發展的重要指標。（編輯：郭諭儒）1110316