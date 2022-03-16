商務返國自主管理 林伯豐建議放寬公司住家兩點一線

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（中央社記者曾智怡台北16日電）疫情漸成常態，各國相繼開放國門，三三會理事長林伯豐今天表示，建議疫苗施打3劑以及PCR檢測陰性者，縮短入境隔離為3+7，國人商務考察返國自主管理期間，也建議放寬公司、住家兩點一線。

所謂公司、住家兩點一線，三三會說明，由於近期企業主陸續出國洽公，返台自主管理期間建議開放住家、公司兩點直線移動，中途不前往其他場所。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，但各國已陸續規劃開放國門，台灣也將逐步縮短簡易天數。疫情指揮中心指揮官陳時中近日表示，台灣入境檢疫天數逐步縮短至7天、5天、3天，最後則是無需檢疫。

三三會今天舉行3月份例會，林伯豐致詞時表示，疫情管控很重要，但經濟發展也需重視，參照歐洲、日本等國入境規則，建議疫苗施打3劑以及PCR檢測陰性者，依照醫學研究，應縮短入境隔離為3+7（入境檢疫天數+自主健康管理），國人商務考察返國自主管理期間，也建議放寬辦公室、住家兩點一線。

對此，前副總統、中研院院士陳建仁會後接受企業會員提問時表示，辦公室接觸的人有限，三三會若將相關建議反映給指揮中心，相信政府會認真檢討、配合。

全球通膨壓力未見趨緩，林伯豐表示，台灣2月CPI年增率2.63%，已連續7個月超過2%，通膨壓力持續升高，建議政府檢討降低營業稅、取消油氣類以外貨物稅，以穩定物價，並協助企業取得正常營運所需資金。

針對疫後經濟加強部分，林伯豐會前受訪表示，這是整體世界經濟環境問題，要鼓勵外資企業在台持續發展，稅制重新給予優惠，例如降低所得稅等。

能源政策部分，林伯豐指出，303大停電造成各界質疑供電穩定，建議政府應以客觀、務實態度，「用產業角度檢討台灣未來能源政策」。

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包含2050年淨零碳排路徑圖、重新檢討能源配比，再生能源也要兼顧環境生態，並降低再生能源躉購費率，例如英國2019年離岸風電競標價僅新台幣1.52元，同時發展儲能政策，透過智慧電網加強電網韌性、強化電網風險管理。

林伯豐提到，全球442座核電廠運行中，其中美國93座、核能發電占比20%，法國56座、核能發電占比71%；日本33座、核能發電占比5%，預期2030年恢復到20%等，建議保留核能為基載電力，核二、三廠延後除役，以降低排碳係數，協助企業永續發展。（編輯：張均懋）1110316