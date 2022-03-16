解密俄羅斯網軍 專家5提醒台企檢視資安曝險

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（中央社記者張璦台北16日電）俄羅斯武力進犯烏克蘭之際，專家分析現代戰爭轉變為「糧草未至、網戰已啟」，觀察俄國駭客自2016年大規模、有計畫地入侵台灣企業，並提出5項重點，呼籲業者快速評估、檢視組織的資安曝險程度。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤認為，國際網路駭客集團化且行之多年，大致可分為三種；第一、社團級，意即以網路正義為號召、企圖癱瘓特定網站；第二、商業級，以攻擊取得財務利益為目的、偷取商業機密勒索公司；第三、網軍級，通常是有政府為後援，甚至指揮的網軍級駭客集團。

謝昀澤說，過往傳統戰爭多是「三軍未發、糧草先行」，現代戰爭是「糧草未至、網戰已啟」，而台灣每天面臨「網軍級」駭客攻擊，這類駭客有能力發動網路數位戰爭，且目標多為油水電關鍵基處設施、高科技廠商和國家政府機關。

揮軍進犯烏克蘭的俄羅斯也以其網軍聞名，俄國網軍不僅曾多次癱瘓敵國核電廠、水庫等，KPMG資安實驗室副總經理林大馗指出，這群「戰鬥民族」駭客參與大規模、有計畫性的入侵台企行動，應從2016年金融ATM被駭事件開始。

林大馗說，依據過去幾年協助台灣關鍵基礎設施與俄國駭客交手的經驗來看，他們偏好針對含金量高的系統，進行進階持續性攻擊（APT）、分散式服務阻斷攻擊（DDoS）。

林大馗表示，俄羅斯駭客不僅能入侵防護嚴密的高端系統，還具備「攻擊在地化」的研究能力；他舉例，俄國駭客聘專人研究台灣使用者電腦獨有的「注音輸入法」，以得知「ji32k7au4a83」這段一般人看起來無意義的英文，實為「我的密碼」的注音鍵盤符號，也是許多台灣系統管理者喜歡設定的密碼。

他指出，俄羅斯駭客行動「部署超前化」，安裝惡意程式並長期潛伏，待適當時機發動突襲；一般駭客攻擊成功後便揚長而去，而俄國駭客不但會自行清理戰場，抹除入侵的軌跡，更會留下一個或多個後門，方便後續使用。

林大馗表示，另一特徵為「媒宣壟斷化」，俄國駭客常藉癱瘓官網、重要基礎服務，或透過社群媒體散布假訊息，利用不對稱資訊影響民眾對政府或企業的信心，造成帶風向效果，增加處理難度。

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他建議台灣企業快速檢視、評估組織的資安曝險程度，並提出5項重點，包含即時更新系統、加密機敏資料、監控組織內部網路流量與使用者行為，以及勿仰賴單一品牌設備，以免給駭客長驅直入的機會。

最後，林大馗呼籲企業勿信任網路隔離，在國內外發生的資安事件顯示，煉油管路、POS（端點銷售系統）與金融關鍵系統等過去都信任網路隔離，而未對這類型網路強加管控，建議可透過零信任架構、網路視覺化與異常監控的措施，針對敏感系統與設備進行監控。（編輯：潘羿菁）1110316