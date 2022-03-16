東元去年獲利新高 每股賺2.38元擬配息1.35元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）電機大廠東元去年稅後淨利新台幣50.13億元，年成長42.8%，創歷史新高，每股稅後純益2.38元，擬配發現金股利每股1.35元，盈餘配發率56.7%。

東元今天董事會也決議總經理變動案，原任總經理連昭志退休，新任總經理一職將由范炘接任，相關任命案將於4月7日正式生效。

東元今天董事會通過去年度合併財務報告，去年合併營收525.57億元，是7年來新高，去年合併毛利率24.25%，較前年23.47%微增0.78個百分點，去年合併營業利益50.69億元，營益率9.65%，較前年7.71%增加1.94個百分點。

東元去年稅後獲利50.13億元，創歷史新高，較前年35.11億元增加42.77%，去年每股稅後純益2.38元，優於前年EPS 1.81元。

東元董事會今天通過擬配息每股1.35元，若以今天收盤價29.55元計算，現金殖利率約4.57%。

其中去年第4季東元合併營收138.38億元，季增4.5%，是2014年第3季以來單季新高，單季合併毛利率21.46%，較去年第3季21.7%微減，單季合併營益率8.79%，季增2.37個百分點，單季稅後獲利8.96億元，季減43.2%，每股稅後純益0.42元，低於去年第3季0.75元。

將於4月7日接任東元總經理的范炘，畢業於國立成功大學機械工程學系，並獲得美國密西根大學機械工程博士學位。

東元指出，范炘主要經歷包括曾任福特六和汽車總裁，在汽車產業資歷逾20年，工作地點包括台灣、中國大陸、北美、和歐洲等，國際歷練豐富，並歷經財務、採購、工程、管理等多元職務，產業資歷完整。（編輯：黃國倫）1110316