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宏碁去年獲利重返百億寫11年新高 擬配息2.28元

2022/3/16 20:09
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（中央社記者吳家豪台北16日電）電腦品牌廠宏碁今天召開董事會通過2021年度財報，營業淨利率4.4%創歷史新高；稅後淨利新台幣108.97億元、每股盈餘3.63元，皆創11年來新高。

宏碁董事會今天通過決議去年發放現金股利每股2.28元；以今天收盤價29.7元計算，殖利率約7.68%。宏碁今年股東會將於6月10日舉行。

宏碁去年第4季合併營收865.3億元，季增6.6%，年增4.7%；營業毛利99.23億元，季增5.9%，年增3%，毛利率11.5%；營業淨利39.11億元，季增13%，年增0.8%，營業淨利率4.5%；稅後淨利為22.4億元，季減26%，年增12%；單季每股盈餘（EPS）0.75元。

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累計2021年全年宏碁合併營收為3190.05億元，年增15.1%；營業毛利371.91億元，年增23.5%，毛利率11.7%；營業淨利141.63億元，年增58.5%，營業淨利率4.4%；稅後淨利108.97億元，年增81%；全年每股盈餘3.63元。

宏碁持續拓展事業版圖，旗下宏碁智醫已由興櫃戰略新板轉至興櫃一般板交易，宏碁資訊預計近期送件申請掛牌上櫃，海柏特申報公開發行已於今年1月生效。（編輯：楊凱翔）1110316

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