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耕興第1季樂觀 每股純益估逾3.14元創同期新高

2022/3/18 10:05
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（中央社記者張建中台北18日電）測試驗證服務廠耕興第1季營運展望樂觀，預期第1季營收與獲利都可望優於去年第3季水準，每股純益將逾新台幣3.14元，可望創歷年同期新高。

耕興表示，受惠5G Data link終端連網裝置檢測需求持續增加，整體訂單能見度佳，目前已加開產能積極消化市場上快速增長的5G Data link終端裝置檢測需求。

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耕興指出，配合中國深圳當地政府防疫政策，大陸浩興深圳分公司自3月14日至3月20日停工，停工期間的相關案件委由大陸浩興昆山實驗室或台灣耕興實驗室檢測，對公司財務及業務影響不大。

耕興對第1季營運展望樂觀，預期第1季營收及獲利都可望較去年第3季旺季成長，營收將逾11.63億元，年增15%以上，歸屬母公司淨利將逾3.04億元，年增21.8%以上，每股純益逾3.14元，將創歷年同期新高。耕興以營收及獲利成長2位數百分比為努力目標。（編輯：張均懋）1110318

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