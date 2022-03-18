台股拉尾盤翻紅 金融股相對強勢

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（中央社記者江明晏台北18日電）央行閃電式升息1碼，台股今天盤中跌勢擴大，一度下探17359.5點，跌逾80點，終場在鴻海等個股拉尾盤助攻下，指數翻紅，收在17456.52點。

睽違10年，央行閃電式升息1碼，台股在歷經昨日大漲500點的激情後，今天呈狹幅震盪整理，10時30分左右跌勢擴大，指數一度下探17359.5點，下跌逾80點。

台股加權股價指數今天終場上漲8.3點，收在17456.52點，漲幅0.05%，成交值3612.23億元。櫃買中心指數早盤過後均力守紅盤，終場上漲近0.83%。

觀察權值股表現，晶圓代工廠台積電午盤跌勢擴大，下跌6元，終場小跌1元，收581元，跌幅0.17%。鴻海拉尾盤上漲近2%，收106元。股王矽力-KY漲逾4%，收3300元，台勝科大漲逾9%，收347.5元；臻鼎-KY上漲逾3%，收107.5元。

受惠升息，金融股一片欣欣向榮，國泰金、兆豐金、新光金、玉山金、元大金、第一金都收紅。

航運族群表現疲軟，貨櫃三雄的長榮下跌近4%，收在141元，陽明下跌逾2%，收130元，持穩在5日線附近，萬海跌幅近3%，收163元；航空雙雄華航收跌逾2%、長榮小跌0.15%。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台灣央行睽違逾10年，一口氣升息1碼，對投資人來說確實有一些震撼，但對債市影響大於股市，台股現在還有8%到10%的殖利率，升息1碼影響有限，且央行下重手，有助於消除市場預期心理。

他表示，台股指數宜站回17650點附近，才有助緩解壓力，目前股市結構還沒有達到多頭最低要求，仍不到扭轉跌勢的標準，只能視為跌深之後的反彈。（編輯：張均懋）1110318