華紙去年每股賺0.45元 各類紙漲價5至10%

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（中央社記者賴言曦台北18日電）中華紙業總經理陳瑞和今天表示，華紙從去年第4季到今年首季，各種紙價格已漲5%到10%；另俄烏戰爭讓全球紙漿漲幅明顯，但因華紙有自產紙漿能力，台灣衛生紙應無缺漿風險。

華紙今天召開法人說明會，公布2021年合併營收為新台幣220.32億元，稅後淨利歸屬母公司4.88億元，全年每股盈餘（EPS）0.45元。董事會通過決議，擬發放現金股利0.40元，配發率88.9%；按華紙今天收盤價22.15元計，殖利率1.8%。

陳瑞和會後受訪表示，2021年木材價格漲近2倍，且海運費用上漲、船期不固定，導致木材價格陷入波動，每噸木片價格從過去最貴不過200美元，漲至最高400美元。

陳瑞和指出，目前華紙的木片安全庫存約2.5個月，已達最高庫容，但未來幾個月還有不確定因素，無法判斷後續狀況。紙漿則受俄烏戰爭開打影響，因部分供應商原料來自俄羅斯，華紙進口原料間接受影響，3月紙漿每噸已漲約100美元。

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陳瑞和提到，雖然紙漿漲勢兇猛，但因為華紙有自產紙漿能力，所以台灣衛生紙不怕缺漿。但由於原料上漲，成本勢必會轉嫁給客戶，華紙去年第4季至今年首季，各種紙價格已提高5%到10%，4月份出口特殊紙也已向客戶提交10%的漲價提案。

展望2022年，華紙表示，綠色能源、綠色纖維材料仍是兩大發展主軸，除了讓廢棄物燃料化，提高各廠自主發電率外，也持續深耕可再生的纖維材料，以紙代塑，研發多面向、多功能的纖維紙材。（編輯：黃國倫）1110318