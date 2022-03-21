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台股不確定性消除 法人看基本面帶動指數向上

2022/3/21 07:59
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（中央社記者吳家豪台北21日電）美國與中國就烏克蘭危機對話，且美國正式升息，美股4大指數18日收紅。法人表示，戰爭、升息等台股不確定性因素消除後，基本面可望帶動指數向上。

美股道瓊工業指數上週五終場上漲274.17點，或0.80%，收在34754.93點；標準普爾500指數上漲51.45點，或1.17%，收在4463.12點；以科技股為主的那斯達克指數上漲279.06點，或2.05%，收在13893.84點，費城半導體指數上漲67.750點，或2.01%，收在3432.298點。

俄烏戰爭、升息牽動上週台股走勢，18日台股小漲8.3點，漲幅0.05%，收在17456.52點；全週上漲191.78點，週線漲幅1.11%。

產業訊息部分，被動元件廠國巨預估，今年第1季業績可望季增11%至14%，並表示沒有原材料供應來自俄羅斯和烏克蘭，今年車用產品滲透率可持續提升。

中華紙業總經理陳瑞和日前受訪表示，華紙從去年第4季到今年首季，各種紙價格已漲5%到10%；另俄烏戰爭讓全球紙漿漲幅明顯，但因華紙有自產紙漿能力，台灣衛生紙應無缺漿風險。

法人表示，俄烏戰爭進入談判階段，美國聯邦準備理事會（Fed）升息也已經確定，中國封城為短線因素，盤面出現利空干擾因子漸降，台股仍有機會偏多走勢，待市場趨穩，基本面可望帶動指數向上。（編輯：張均懋）1110321

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