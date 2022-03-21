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電子鋼鐵雙箭齊攻 台股上漲103點收復月線

2022/3/21 14:08（3/21 14:19 更新）
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台股21日開高走高，台股終場收在17560.36點，上漲103.84點，漲幅0.59%。（中央社檔案照片）
台股21日開高走高，台股終場收在17560.36點，上漲103.84點，漲幅0.59%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北21日電）台股今天開高走高，在電子及鋼鐵等類股輪動下，指數盤中一度突破17600點關卡；台股終場收在17560.36點，上漲103.84點，漲幅0.59%，收復月線17512點。

台股今天成交值新台幣2582.55億元，呈現價量背離格局。電子股上漲0.56%，成交比重達49%；金融股小漲0.1%，鋼鐵股強勢上揚2.28%，塑膠族群上漲1.01%，航運股漲0.74%。

權值電子股台積電收586元，上漲5元，漲幅0.86%；聯電收53.5元，上漲1.33%；鴻海、大立光分別下跌1.42%、1.23%，收在104.5元及2000元。

鋼鐵股今天表現強勢，中鴻大漲7.39%，以47.2元作收，成交量超過8.86萬張；海光、新鋼、志聯皆收在漲停價位。

富邦投顧分析，目前大盤日指標轉揚，型態上打出W底型，盤勢築底；但預期俄烏戰局變數未明朗前，指數不易強攻，盤勢以震盪墊升為主。（編輯：張良知）1110321

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