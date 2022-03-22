美食-KY擬配息5元 配發率82%創高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北22日電）美食-KY公告2021年度獲利，每股盈餘6.07元，較前一年度成長8%。董事會決議，擬配發現金股利5元，配發率82%，除了連兩年維持7成以上，也創上市以來的新高。

2021年全球餐飲行業仍持續受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起伏、缺工、通膨等不利因素影響，各大品牌屢見獲利下滑或陷入虧損挑戰。美食-KY雖然也歷經亞州疫情升溫的影響，但2021年度營收仍較前年度小幅成長，獲利能力以及現金流量保持相對穩定。

法人分析，美食-KY主打外帶為主的策略，搭配數位行銷能力的持續提升，以及質重於量的展店原則，是創造2021年度穩定獲利的關鍵。

展望2022年，儘管亞州各地近來仍面臨確診人數再度上升的不確定性，但各國政府及消費者憑藉過去兩年來累積的經驗，可望早日找到兼顧民生經濟與國民健康的平衡點。

法人也看好美食-KY的產品組合，搭配外帶為主的營運模式，一方面保持獲利能力，二方面穩定提升門市數目、拓展數位化銷售，搶攻市占率，貢獻營運成長動能。（編輯：楊蘭軒）1110322