研鼎智能助陣新竹 打造智慧警務

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（中央社記者江明晏台北22日電）研勤宣布，旗下研鼎智能與新竹市政府警察局共同研發「新竹市警察局地理資訊系統」正式啟用，並於今天於智慧城市展中現場展示相關成果。

研勤科技近年切入AI人工智慧影像辨識領域，並積極發展智慧城市相關專案服務，目前在AI影像辨識領域獲得海內外企業及金融業引進，作為企業核心臉部辨識技術，政府機關也皆引進部署相關技術。

研鼎智能為台灣電子地圖圖資供應商，擁台灣、香港、新加坡、泰國等國圖資。2018年推出全自主研發「Map8台灣圖霸」電子地圖平台，提供比Google Maps更為貼近在地產業的地圖服務，已導入近百家客戶。

研鼎智能表示，與新竹市政府警察局共同開發的警用地理資訊系統，主要應用於以下三個領域：第一，應用於新竹市錄影監視系統設置規劃，透過地圖上規劃監視器地點分析建置密度，並可疊合光纖網路圖層，對於裝設效益提升、施工線路規劃與降低前置會勘成本皆有明顯助益。

第二，應用於大型活動交通管制規劃，安排布置警力、管制器材等，皆可提升警力規畫效率與活動管制效益。

第三，整合局屬轄區各種地理資料，例如整合民眾報案位置、犯罪案件、交通事故等座標位置，多圖層疊合分析治安熱點，有效提升治安偵防與交通安全能量。（編輯：翟思嘉）1110322