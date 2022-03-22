樺漢去年獲利創高配息7元 俄烏戰爭影響歐洲營收1%

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（中央社記者吳家豪台北22日電）樺漢今天公布2021年營收新台幣965.6億元、歸屬母公司淨利13.7億元、每股盈餘14.3元，皆創歷史新高；樺漢董事長朱復銓指出，俄烏戰爭影響歐洲營收僅1%，看好今年整體營收與獲利將成長高雙位數百分比。

鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢今天董事會決議通過，擬配發每股現金股利7元，配發率近5成，將保留現金為未來營運持續擴張之用。依今天收盤價202.5元計算，現金殖利率約3.5%。

朱復銓今天召開法人說明會表示，樺漢受到俄烏戰爭影響歐洲營收僅1%、約300萬美元（約新台幣8565萬元），對樺漢沒有實質上的困擾，造成訂單或利潤上的損失「微乎其微」。

展望今年，朱復銓指出，雖第1季工作天數較少、影響營收表現，也持續面對俄烏戰爭及原物料短缺等帶來的不確定性風險，但樺漢3大事業體（設計製造、品牌通路、系統整合）仍受惠於各產業市場成長趨勢，加上與夥伴全力衝刺「工業元宇宙」，樺漢今年營收及淨利有機會達到年成長高雙位數百分比的目標。

朱復銓也提到，樺漢正與Google討論新的商業模式，交給美國Google總部認證與檢測，預期真正的成長動能會從2023年開始。

樺漢去年第4季合併營收達301.5億元，年增13.6%；歸屬於母公司淨利5.1億元，每股盈餘（EPS）5.32元，創單季營收及獲利歷史新高。

累計2021年全年樺漢合併營收為965.6億元，年增14.8%；歸屬於母公司淨利13.7億元，年增23.5%；每股盈餘14.3元，年增17.9%。（編輯：楊蘭軒）1110322