台康生聯手台新藥 強攻HER2抗體藥物複合體商機

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（中央社記者潘智義台北22日電）台康生技與台新藥今天晚間宣布，經由雙方董事會決議，簽訂TSY-0110抗體藥物複合體生物相似藥授權合約，將強化臨床開發與進行中的全球授權合作事宜。

台康生技透過新聞稿指出，雙方授權條件包含台新藥分階段取得簽約金、里程碑款項共計3000萬美元，台康生取得上述合約的分潤權利；未來台康生與台新藥雙方均享研發成果衍生的相關收益。

台康生技說明，因2021年成功完成新台幣32.025億元現金增資及50.325億元私募後，加速建構HER2陽性乳癌藥物相關產品研發，投資台新藥該項目產品開發並取得其分潤權利，且擁有獨家提供主要原料（EG12014）之一權利。授權金3000萬美元依所約定各階段條件完成後支付，並依會計原則處理列為資產。

台康生技指出，TSY-0110是台新藥以羅氏藥廠現行上市用於治療乳癌原廠藥Kadcyla為目標開發的抗體藥物複合體生物相似藥。Kadcyla是羅氏繼Herceptin（賀癌平）之後的又一個HER2陽性乳癌重磅藥物，以Herceptin的抗體為基礎使用ADC（Antibody-Drug Conjugate）技術使抗體搭載小分子藥物，以達到靶向抑制與毒殺癌細胞的雙重治療目的。

台康生技表示，目前Kadcyla為HER2陽性乳癌的二線標準治療藥物，自2013年美國食品藥物管理局（FDA）核准上市後近年銷售成長快速，根據Roche公布的資料Kadcyla於2021年的全球銷售額已經到達19.8億瑞士法郎（約21億美元），突破20億美元銷售且較去年成長16%，後續成長力道看好。

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台康生技說，TSY-0110目前開發進度屬全球前段開發者，由於ADC藥物開發技術門檻高，至今歐美仍未有其他T-DM1生物相似藥開發進入到臨床階段。TSY-0110由台新藥主導研發、台康供應抗體、台耀進行ADC生物共軛及製劑生產的緊密合作進行開發，本產品於2021年將TSY-0110的臨床前研究及CMC資料進行EMA法規諮詢，也已獲得歐洲藥品管理局（EMA）的科學諮詢會議的正面肯定。

為加緊布局TSY-0110臨床試驗開發及商品化，搶攻Kadcyla生物相似藥商機，今年台新藥與台康生決定延續自2019年的抗體供應和臨床前開發做更緊密合作，攜手強化合作機制，深化雙方均享TSY-0110（EG12043）開發成果衍生的所有收益。（編輯：楊凱翔）1110322