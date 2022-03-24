矽品與工研院合作產線升級 轉型智造工廠

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）半導體封測廠日月光投控旗下矽品與工研院合作導入智慧製造產線方案，包括自主移動機器人「智動搬運」、智慧遠端控制系統iRCM，積極轉型「智造工廠」。

矽品指出，半導體產能供不應求，長期缺工問題浮上檯面，為提升產能與效率，產線智慧優化成為首要之務，矽品應用「智動搬運」，透過智慧物聯（AIoT），串聯生產技術，減少產線人工搬運過程中的浪費和延遲，克服過往密集人力需求、機台配置異動及動線調整三大關卡。

矽品與工研院及相關供應鏈合作，定義自主移動機器人（AMR）標準，矽品智慧製造處處長徐翊表示，矽品組成聯盟，透過建立生態系統與標準，從自動搬運提升為「智動搬運」，應用AMR服務上百台生產設備，節省搬運人力15%、AMR妥善率99.9%、稼動率高於95%。

矽品指出，導入AMR全天候運作，克服各樣式的卸載模組（Load Port）與老舊設備的機差問題，同時優化空間，落實全向移動；並透過電池自動交換系統，讓AMR自動交換電池、全天候連續作業，大幅提升稼動率（高於95%），每天服務超過500小時的作業工時。

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其次，矽品與工研院合作開發銲線機小停機智慧遠端控制系統iRCM（Intelligent Remote Control Management），透過遠端操作功能集中由後台專人處理，作業員不用穿梭在機台之間處理。

矽品指出，iRCM系統採用團隊自行開發軟體，克服系統相容性問題、人機協作安全性問題，結合人工智慧導入機器視覺，同步提升產能與人力效能，未來矽品將以這套系統，作為後續快速布建少人化產線的方案。（編輯：張均懋）1110324