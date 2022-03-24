華通迎最旺首季 營收拚逐季走揚

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（中央社記者江明晏台北24日電）HDI大廠華通連3年獲利成長，在美系新手機電池板的軟板第1季進入量產，以及低軌道衛星產品持續出貨下，今年首季將是近年最旺，後續營收有望逐季走揚。

華通2021年繳出亮眼成績，營收新台幣630.5億元，改寫歷史新高，全年每股盈餘（EPS）4.31元，為連3年獲利成長。華通董事會決議去年每股擬配發1.8元現金股利。

華通今年第1季受惠美系手機、筆電消費性電子及衛星產品延續去年第4季需求下，累計前2月營收達114.59億元、年增29%；法人看好，3月業績展望也是朝正向發展，預估將迎來近年營收及獲利最強的第1季。

面對上半年印刷電路板（PCB）產業的傳統淡季，華通表示，公司主要獲利來源為HDI產品，不論是手機、筆電等需求在第1季都維持熱絡，雖然農曆年後中國手機客戶下修訂單的市場雜音不斷，但公司長久以來的穩健接單策略及持續優化生產排程，客戶和產品夠多，很多風險已預作因應準備，有效的維持HDI工廠的高產能利用率。

展望未來，華通今年營運重點除了HDI板外，市場關注的兩大焦點分別是去年擴大美系客戶的軟板業務，以及話題性十足的低軌道衛星產品。華通認為，雖然3月遇到大陸疫情嚴峻短期封城及歐洲地緣政治等外在環境干擾，但藉由靈活的因應方案仍可使不確定性因素的衝擊降到最低。

在軟板部分，華通說明，去年順利量產美系手機電池管理模組及穿戴式產品等主要軟板，今年預估再增加10%至15%的軟板產能，軟板業務將成為未來獲利成長的動能。

在低軌道衛星產品方面，華通是目前SpaceX星鏈計畫中主要PCB供應商，挾其在衛星產品經驗累積及技術領先的優勢，也成為其他衛星通訊客戶主動接洽的首選，在未來衛星市場占有先機。

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去年以來，PCB產業無法避免面臨原材物料等價格上漲壓力，華通也持續與供應商、客戶溝通，盼藉良好的客戶、供應鏈關係充分合作，並透過管理能力，期待把成本上漲的營運逆風降至最小，持續創造獲利成長的局面。

法人預期，華通上半年業績將維持高檔，優於過往季節性水準，華通今年規劃80億元的資本支出，主要投入擴充惠州軟板設備及重慶二廠設備，產能將在今年第2、3季陸續到位，全年營收有望逐季走揚，帶動今年整體營運再創新高。（編輯：張良知）1110324