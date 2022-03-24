金士頓看好電競市場 於竹科打造實驗室

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（中央社記者鍾榮峰新竹24日電）記憶體模組龍頭廠金士頓（Kingston）看好電競市場，在新竹科學園區內成立全球首座Kingston FURY電競實驗室，期能精準掌握消費者需求。

金士頓今天舉行Kingston FURY電競實驗室揭幕活動，金士頓科技亞太區董事長陳建華表示，目前的社會有虛擬社會，也有現實社會，如果虛擬世界所用的金錢也能夠在現實社會使用，大家玩的遊戲就不再只是遊戲。

陳建華說，未來電競產品市場將是非常巨大，金士頓要提供所有玩家更好、更快、更高效能的軟體、硬體設備。他指出，2年前金士頓電競產品比重20%，現在已經成長到40%，未來會有更多電競產品。

金士頓在研發投入巨大資源，陳建華表示，Kingston FURY電競實驗室除驗證目前研發產品的速度跟效能，還有相容性及產品品質，更重要的是聯合所有對電競有興趣的玩家，讓電競市場更平民化。

Kingston FURY電競實驗室全區以品牌的紅黑代表色為基調，內部分為3大區域，中心點模擬玩家熟悉的遊戲歷程，分析玩家個人角色特質，提供對應的產品解決方案。

金士頓指出，實驗室內第2個場域是由世界頂尖的主機改裝大師打造，耗時半年設計出3台極富未來感的改裝遊戲主機。第3個場域則陳列金士頓策略聯盟開發的DDR5解決方案。（編輯：趙蔚蘭）1110324