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俄烏戰事波及 研調：手機產量今年降至13.66億支

2022/3/24 16:54
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（中央社記者江明晏台北24日電）研調機構指出，俄烏戰爭、中國封城的衝擊，將削弱2022年智慧型手機上半年生產表現，並連帶影響全年生產總量，預估產量將由原先的13.8億支，下調至13.66億支，年成長率下滑至2.5%。

根據TrendForce研究顯示，由於2021年第4季銷售不如預期，今年第一季智慧型手機市場除了要調節積累的成品庫存外，亦受季節性需求低迷影響，導致生產表現相對疲弱，預估產量將由原先的13.8億支，下調至13.66億支，年成長率下滑至2.5%。

另外，TrendForce還指出，包含新冠疫情、晶圓產能緊缺尚未明顯緩解，加之地緣政治、通膨、能源匱乏等今年更顯嚴重的問題，將為2022年智慧型手機市場帶來更多變數，不排除持續下修全年生產總量。

TrendForce說明，戰事對智慧型手機市場影響有兩大觀察重點。其一，品牌銷售停擺或銳減，據TrendForce統計，俄烏兩國的手機銷售市占約占全球3%至4%；其中，俄羅斯手機品牌前三名次依序為三星（Samsung）、小米（Xiaomi）及蘋果（Apple），共計囊括85%市占率。

隨著蘋果及三星相繼宣布暫停向俄羅斯出口所有產品，該市占將轉由中國品牌承接。若戰事能於4月底前獲得控制，預估對全年智慧型手機市場的影響約落在2000萬支。

其二，戰事加劇全球通膨問題，特別對能源和糧食價格正產生重大衝擊，並由歐洲快速向全球蔓延，亦隱含個人可支配所得將同時緊縮，造成智慧型手機市場換機週期延長、單機購買預算下降等現象。由於通膨的影響既廣且深，目前尚無法定奪其對於全球智慧型手機市場的影響程度，但後續確實存在高度下修風險。

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另外，TrendForce指出，須留意的是，除了戰事以外，疫情也持續牽動2022年智慧型手機市場走向，由於作為全球最大智慧型手機消費市場的中國，目前仍採取動態清零政策，而該政策除了對繁雜的智慧型手機供應鏈造成人力、物料短缺等問題外，需求面也將因防疫行動而降溫。

TrendForce認為，在中國短期經濟增長率持續走低的影響下，現階段對中國智慧型手機市場的出貨量預測將由去年約3.25億支下滑至3億支，年衰退約7.7%，衰退可能持續擴大。（編輯：蘇志宗）1110324

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