淨零轉型 賴清德：台灣綠色成長戰略兼顧3課題

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（中央社記者鍾榮峰台中24日電）副總統賴清德今天下午表示，台灣會提出綠色成長戰略，在氣候淨零轉型過程中，應留意環境保護、企業公平、社會包容等三大課題。

台灣機械工業同業公會今天下午在台中舉行會員代表大會，賴副總統受邀出席致詞表示，2017年台灣機械業產值破新台幣兆元開始，已經連續5年破兆，去年總產值達到1.3兆元，感謝工具機和機械國家隊，在COVID-19疫情下生產口罩，不僅協助台灣防疫，「台灣能幫忙」（Taiwan can help），也讓國際社會感受到台灣良善的力量。

賴副總統表示，台灣不僅守住疫情、也守住經濟，2月外銷訂單連24紅，連續第24個月正成長，2020年經濟成長率達到3.11%，2021年經濟成長率達到6.28%，均是亞洲四小龍第1，也是全球前30大經濟體表現最佳。

在國民平均所得，副總統指出，2015年台灣國民平均所得2.28萬美元，2020年提升至2.8萬美元，去年達到3.3萬美元。

副總統引述調查表示，台灣金融資產亞洲排名第2，僅次於新加坡，財富不斷累積，面對未來仍須謹慎以對，總統蔡英文不僅在防疫超前部署，對於台灣經濟發展也超前部署。

副總統說，蔡總統2016年上任後看到智慧化時代來臨、以及面對氣候變遷問題，提出五加二產業創新，2020年蔡總統就職演說，提出六大核心產業，可望打造台灣成為高階製造、高科技先端研發、半導體先進製程及綠能發展四大中心。

副總統表示，國家隊需要機械工業，當世界在變、產業轉型、經濟升級等變化陸續出現，台灣要保護自己，不是只靠國軍，還要靠自己的產業，其中，機械業角色就顯得非常重要。

對於氣候變遷問題，賴副總統表示，國際社會已經提出2050年淨零轉型的目標，總統也宣示2050年淨零轉型目標，行政院長蘇貞昌已成立工作小組，立法院也積極推動修改溫室氣體管制法，希望台灣有法制基礎，建立一套生態鏈，因應氣候變遷，避免碳稅問題。

副總統表示，台灣會提出綠色成長戰略，仿效日本政府2兆日圓投資，帶動民間15兆日圓投資，在氣候淨零轉型過程中，應留意環境保護、企業公平、社會包容等三大課題。

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副總統指出，不僅大型企業，台灣中小企業也可以搭上氣候淨零轉型的趨勢，因為台灣中小企業有140多萬家，提供台灣8成以上的就業機會，企業公平須兼顧；此外，新時代來臨，將會有新的贏家產生，國家需要好的社會制度，可以包容能力較弱的人民，讓社會可以和諧發展。

副總統並指出，在後疫情時代、地緣政治衝突、產業鏈重組的關鍵時刻，全球需要值得信賴安全的產業鏈，台灣不能被排除在外，總統積極解決萊豬問題，台美已經重啟停頓5年的貿易暨投資架構協定（TIFA）談判，希望與美國簽訂自由貿易協定，台灣也積極參與各項國際貿易組織，讓機械業者產品外銷國際時，可以避免關稅問題，達到事半功倍之效。（編輯：楊凱翔）1110324