外資看好台積電喊價卻賣股 證交所派員瞭解研究報告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北24日電）針對外資報告看好台積電目標價上看新台幣900元，卻連18賣，兩面手法引起立委關注。台灣證券交易所今天表示，為保護投資人權益，派員瞭解外資證券商研究報告是否符合規定。

證交所透過新聞稿指出，為維護資本市場秩序，保障投資人權益，已要求證券商出具推薦客戶個股或產業分析相關報告時，應落實內控流程管理，不得提供給「多數不特定人」。

證交所強調，證券商針對媒體引述研究報告有差異，或解讀錯誤，應在公開資訊觀測站澄清或澄清非他出具的報告。

最近外界質疑外資證券商研究報告對部分個股設有目標價，但外資證券商還沒達目標價前就賣出，影響投資人判斷。對此，證交所表示,針對上開情事，將依「證券商推介客戶買賣有價證券管理辦法」及「證券商內部控制制度標準規範」進行瞭解，證券商交易買賣情形與研究報告是否依照上述規定處理，以釐清外界疑慮。

證交所表示，向來尊重市場機制，上述作業是為維護證券市場交易秩序及保護廣大投資人的權益。（編輯：蘇志宗）1110324