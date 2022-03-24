更多編輯台推薦新聞：
澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄
國際

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
街口執行長胡亦嘉涉背信不法獲利9000萬元 檢調搜索約談
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電

外資看好台積電喊價卻賣股 證交所派員瞭解研究報告

2022/3/24 18:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北24日電）針對外資報告看好台積電目標價上看新台幣900元，卻連18賣，兩面手法引起立委關注。台灣證券交易所今天表示，為保護投資人權益，派員瞭解外資證券商研究報告是否符合規定。

證交所透過新聞稿指出，為維護資本市場秩序，保障投資人權益，已要求證券商出具推薦客戶個股或產業分析相關報告時，應落實內控流程管理，不得提供給「多數不特定人」。

證交所強調，證券商針對媒體引述研究報告有差異，或解讀錯誤，應在公開資訊觀測站澄清或澄清非他出具的報告。

最近外界質疑外資證券商研究報告對部分個股設有目標價，但外資證券商還沒達目標價前就賣出，影響投資人判斷。對此，證交所表示,針對上開情事，將依「證券商推介客戶買賣有價證券管理辦法」及「證券商內部控制制度標準規範」進行瞭解，證券商交易買賣情形與研究報告是否依照上述規定處理，以釐清外界疑慮。

證交所表示，向來尊重市場機制，上述作業是為維護證券市場交易秩序及保護廣大投資人的權益。（編輯：蘇志宗）1110324

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀