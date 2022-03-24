雅茗-KY去年首見虧損 大陸市場改採輕資產

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（中央社記者江明晏台北24日電）手搖飲股雅茗-KY去年首見全年轉虧，主因為大陸事業調整體質，部分業務一次性減損，未來在大陸將走輕資產營運，並深耕美國市場，今年獲利有望重回軌道。

雅茗-KY公告2021年財報，全年營收新台幣14.59億元，較2020年減少7.69%，受疫情反覆爆發、衝擊大陸內需市場影響，加上大陸事業歷經體質調整，部分業務進行一次性減損，全年稅後虧損9410萬元，每股虧2.65元。

但雅茗-KY表示，在調整完畢後，大陸走向輕資產營運，更會持續深耕美國市場，今年有望重回獲利軌道。

雅茗-KY表示，大陸內需市場在歷經疫情衝擊，加上茶飲市場高度競爭，因此發展趨緩，而大陸事業在體質結構調整、品牌重新疏理後，會以新商模型態及輕資產方式再出發，以面對疫後新情勢。

雅茗-KY表示，今年營運及展店重心將聚焦美國，目前快樂檸檬在美國已有超過80家門店，今年預計將拓展至120家門店，3年內挑戰300家目標。

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雅茗-KY表示，為更進一步加強美國及東協市場發展，今天董事會也正式任命Maurice Chin擔任美國公司總經理、陸宇龍擔任馬來西亞公司總經理。Maurice近年來協助快樂檸檬在北加州及德州市場已開展出近50家門店外，因應後疫情時代，除了借重其營運長才外，還將給予更多資源及資金，投入發展更強大的營運管理系統、供應鏈系統、數位資訊系統、顧客會員系統等，以快速提升快樂檸檬在美的市占率及競爭優勢。

雅茗-KY今天董事會也通過，將處分所持可不可熟成紅茶20%股權，處分利益對於獲利來說有不小挹注。雅茗-KY表示，雖然將持股處分，但是與可不可的戰略合作關係仍將持續，待疫情趨緩後，雙方將再攜手海外合作。（編輯：蘇志宗）1110324