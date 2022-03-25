網通族群題材旺 衛星概念成強勢指標

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（中央社記者潘智義台北25日電）台股開高走低，買盤轉向具題材的網通族群。低軌衛星國家隊的耀登盤中攻上漲停201元價位，昇達科盤中也一度觸及200元關卡，創1月19日來新高，衛星通訊相關的台揚、建漢、譁裕也強勢攻頂。

搭上低軌衛星成長商機的昇達科日前在法人說明會指出，低軌衛星寬頻網路可解決目前有線、無線行動通訊覆蓋率不足的問題，看好低軌衛星未來10年商機，今年業績成長10.5倍。

昇達科掌握全球主要低軌衛星通訊業者訂單，包括SpaceX、OneWeb及Amazon Kuiper，Telesat則是進入規格討論階段。

昇達科今天盤中一度攻至200元價位，大漲5.54%，不過尾盤短線賣壓出籠，以193元作收，漲幅1.85%；昇達科子公司芮特-KY今天也獲買盤青睞，10時過後攻上73.8元漲停價位。

衛星通訊概念族群的台揚、建漢及譁裕，也在中低價轉機題材下吸引買盤追價，全面攻上漲停，分別以70.5元、28.95元及23.35元作收。

其他網通族群方面，24日舉行法人說明會的合勤控今天收在30.55元，上漲2.69%；明泰、正文分別以32.5元及32.2元作收，漲幅1.4%及1.1%，

合勤控在法說會中表示，今年訂單能見度高甚至看到年底，但塞港、長短料瓶頸仍待改善，成長力道有限，將優先活化庫存。

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明泰科技日前在法說會表示，2021年區域都會網路的產品線占比從27%增加至32%，受缺料衝擊較小，維持穩定出貨。400G交換器已準備就緒，今年以設計代工（ODM）為主，Wi-Fi 6占整體Wi-Fi比重已達35%，Wi-Fi 5占60%，其餘5%為Wi-Fi 4產品。

正文2021年因零組件價格上漲、新台幣及人民幣升值等因素，毛利率受影響而下滑，但全年度營收仍穩定向上。展望2022年零組件價格上漲壓力趨緩，加上新台幣回貶、高毛利率產品比重提升，有助於毛利率改善。（編輯：張良知）1110325