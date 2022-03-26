壽險公會：樂見商業健康保險與全民健保共同合作

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）健保署署長李伯璋盼未來加強商業保險透明度，壽險公會今天發布新聞稿表示，保險公司樂見全民健康保險與商業保險共同合作，提供全民最完整的醫療保障。

多數民眾都有保商業醫療險，但許多項目健保早有給付。健保署署長李伯璋25日表示，上半年將召開研討會，盼商業保險強化健保沒給付的新藥、新特材，以發揮商業保險功能，也希望強化商業保險的資訊透明度。

壽險公會今天傍晚發布新聞稿表示，全民健保是政府提供給民眾就醫基本保障的社會保險，但醫療科技快速發展，有許多健保不給付的新型醫療方式或用藥，民眾醫療需求較難由健保完全滿足。

此外，壽險公會指出，近年健保制度調整，民眾自費項目增加，會期待以商業保險補足健保缺口，如由實支實付醫療保險獲得於住院期間經全民健保分攤相關醫療費用後差額的補助，也因此，商業醫療保險整體給付金額逐年增加，由2019年的1500億元提高至2021年的1600億元，顯見商業保險確實可滿足民眾醫療保障需求。

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壽險公會也強調，樂見商業健康保險與全民健康保險共同合作，提供社會大眾完整醫療保障。

壽險公會表示，在社會保險與商業保險完整支援下，可滿足民眾的醫療服務需求，民眾能藉由獲得較大給付金額的定額給付癌症或重大傷病保險，支應如標靶藥物、新藥或新醫材等較為龐大的醫療開銷，提升民眾病後治療成果，也樂見全民健保與商業醫療保險互補互助、共同合作，並協助社會醫療資源的有效運用及分配，降低醫療資源浪費，提供社會大眾全面、充分的醫療保障。（編輯：趙蔚蘭）1110326