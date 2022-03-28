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台灣三井不動產董事長下町一朗 完成階段任務將返日

2022/3/28 19:54
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（中央社記者曾智怡台北28日電）台灣三井不動產今天宣布4月1日起進行人事異動，董事長兼總經理下町一朗在台6年，如今已完成階段性任務，將調任回日本，接任者為日本國內三井不動產應用方案事業本部事業開發部長久一康洋。

三井不動產集團於2014年進軍台灣市場，2016年MITSUI OUTLET PARK 林口開幕後，在台設立登記現地法人公司「台灣三井不動產（股）公司」，首任董事長兼總經理下町一朗，正是一手推動近幾年台灣事業開發的重要推手。

下町一朗在台灣任期的6年間，推動開發事業擴及到台灣北、中、南部；在台完成階段任務後將返國持續發揮，就任日本國內三井不動產商業管理公司取締役兼常務執行役員，主要職務為推動都心型商業設施營運的本部長。

三井不動產表示，自4月1日起現有職務將由現任日本國內三井不動產應用方案事業本部事業開發部長久一康洋繼任。

久一康洋過往曾經手商業大樓事業、住宅事業等開發業務，現任職務負責一部分日本國內包含熊本機場、廣島機場、北海道縣內7座機場在內的機場設施營運工作。

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另外，同時兼任「MITSUI OUTLET PARK 台中港」以及甫開幕的「MITSUI OUTLET PARK台南」董事總經理的藤野隆史也將卸下重任，職務將由現任台灣三井不動產商業事業推進副總經理川邊直樹兼任。

2020年於三井不動產在台北展開海外第一間花園系列飯店「和苑三井花園飯店 台北忠孝」營運，首任總經理戶田真人同樣將於4月1日起返國，職務由現任飯店經理川面知史接任。（編輯：蘇志宗）1110328

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