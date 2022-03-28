冠軍建材減資加配息 股東可領回2元現金

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）冠軍建材今天舉行重大訊息記者會，公布董事會決議辦理現金減資，將減資1成，每股退回股東1元，加計盈餘配發1元股息，股東將可領回每股2元現金。

冠軍2021年全年合併營收新台幣32.06億元，年減11.17%，稅後淨利達9.91億元、每股稅後盈餘（EPS）2.29元，創下近年來最佳成績。

冠軍表示，由於中國大陸地區自2020年4月起調整採用合資模式營運拓展當地業務，使得合併營收較前一年減少。不過，去年起大力推動整體營運轉型，擴大穩定獲利的台灣地區市占表現，並進行資產活化，第3季在昆山廠拆遷處分利益認列貢獻下，稅後淨利達9.91億元、每股稅後盈餘（EPS）達2.29元。

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冠軍今天董事會通過2021年擬配發每股1元現金股利，為近8年首度配息，並同時宣布通過辦理現金減資案，為提升股東權益報酬率及使資本結構達到最佳的配置，減資金額達4.3億元，減資比率為10%，減資後實收資本額將下降至39.04億元。盈餘配息加計減資退回，預計今年股東每股可領回2元。

冠軍指出，集團自去年起積極推動整體營運轉型，致力提升整體營運獲利能力精進，首要針對中國大陸地區業務進行業務組織調整，採取輕資產策略以最有效率營運模式，穩步拓展「冠軍」品牌搶進中國整裝市場銷售，未來不排除針對旗下閒置土地廠房進行活化。（編輯：黃國倫）1110328