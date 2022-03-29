將來銀行正式開業端3大服務 中華電全聯等重量級站台

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（中央社記者蘇思云台北29日電）將來銀行今天正式開業，將來銀行董事長鍾福貴表示，盼小鯰魚快速成長茁壯，端出帳號自由選、可放大利息的「N倍券」與可彈性開立的口袋帳戶，大股東中華電信董事長謝繼茂、全聯實業董事長林敏雄都現身力挺，未來合作可期。

台灣3家純網銀中，樂天國際銀行、連線商業銀行（LINE Bank）已在去年陸續開業，將來銀行去年12月9日取得營業執照，今天舉行開業記者會，股東高層全數出席。

將來銀行董事長鍾福貴表示，將來銀行今天正式開業，股東包括中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行與關貿網路，涵蓋電信、金融、通路零售、生活消費以及資通訊領域，會善用股東多元產業資源，快速建立生態圈、拓展客戶，希望快速在台灣金融服務市場競爭環境中奠定基礎。

鍾福貴表示，會朝向3方向努力，第一是優化用戶體驗，快速獲客；第二是推出創新服務，盡快達到損益平衡；第三是確保長期獲利，達到永續經營目標，兼顧企業社會責任跟普惠金融使命。外界看將來銀行像一隻「小鯰魚」，希望小鯰魚盡快成長茁壯，金融是長期服務，營運步調會是積極穩重、不躁進。

中華電信董事長謝繼茂致詞時表示，中華電信不只是股東、也是將來銀行的合作夥伴，籌辦期間就投入資安技術與人力，參與銀行建置資安監控系統、備援演練機制。未來合作是客戶數、大數據做基礎，希望共同進行金融創新，也希望透過金融生態圈協助，讓電信服務更豐富多元。中華電信未來會在獲客、建構夥伴關係等面向跟將來銀行進行深度策略結盟，為消費者帶來安全便利的網銀服務。

兆豐金董事長張兆順表示，當初中華電信邀兆豐銀共同合作，當初著眼點是，中華電有很廣大的客戶群，資安做很好，兆豐熟悉金融、法遵、洗錢防制等，結合全聯實體通路，新光有保險通路，關貿網路資安方面很強，很快形成團隊。

全聯實業董事長林敏雄表示，中華電信發起成立銀行時，當時自己毫不考慮就決定加入，因為背後有中華電信這麼大的客戶群，「有雄厚的底」，雖然開業比別人慢一點，但是對將來銀行很有信心，有兆豐銀、新光、凱基、關貿網路，全聯供應商資料也都在關貿網路，這個底是別人不能比的，將來銀行一定會做得很好。

林敏雄也說，未來將來銀行有需要全聯時，全聯一定全力配合與支持，全聯有1000多萬會員，黏著度也高，最近全支付也經核准，過去全聯PX Pay一年支付營業額超過新台幣600億元，全支付有機會也會跟將來銀行合作。

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將來銀行開業端出三大服務、六大優惠，首波推出帳號自由選、可自由啟動利息放大的「N倍券」以及可彈性開立的口袋帳戶。

六大優惠預計到5月底前，包括開戶享N點200點加N倍券6.66%的利率加碼，活存0.8%金額無上限，1年期定存利率1.5%，消費者簽帳金融卡刷卡可享最高5%消費回饋，推出利率1.58%起的限時信貸，以及基本服務每月跨行轉帳66次免費、每月跨行提款6次免費。（編輯：潘羿菁）1110329

中華電信轉投資的純網銀「將來銀行」29日宣布正式開業，大股東中華電信董事長謝繼茂出席表示，雙方將發展金融生態圈與金融科技創新，促進台灣數位金融（FinTech）產業發展動能。中央社記者徐肇昌攝 111年3月29日

純網銀「將來銀行」最大股東是中華電信，29日開業記者會上，將來銀行董事長鍾福貴（右3）、總經理許柏林（左）出席，和中華電信董事長謝繼茂（左3）、全聯實業董事長林敏雄（左2）、兆豐金控董事長張兆順（右）、中華民國銀行商業同業公會理事長呂桔誠（右2）合影。中央社記者徐肇昌攝 111年3月29日

純網銀將來銀行董事長鍾福貴（中）與總經理許柏林（左）29日在台北出席正式開業記者會，與中華電信董事長謝繼茂（左3）、全聯實業董事長林敏雄（左2）、兆豐金控董事長張兆順（右2）、中華民國銀行商業同業公會理事長呂桔誠（右3）、聯合信用卡處理中心董事長劉燈城（右）共同進行啟動儀式。中央社記者徐肇昌攝 111年3月29日