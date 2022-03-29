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將來銀行拚年底50萬戶數 下半年開賣保險、個人換匯

2022/3/29 17:24（3/29 21:05 更新）
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純網銀「將來銀行」今年1月22日展開內部試營運，29日正式開業，推出全台首創「帳號自由選」服務，有別於傳統銀行由銀行決定帳號，開業記者會中並展示金融卡與APP界面。中央社記者徐肇昌攝 111年3月29日
純網銀「將來銀行」今年1月22日展開內部試營運，29日正式開業，推出全台首創「帳號自由選」服務，有別於傳統銀行由銀行決定帳號，開業記者會中並展示金融卡與APP界面。中央社記者徐肇昌攝 111年3月29日
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（中央社記者蘇思云台北29日電）將來銀行總經理許柏林表示，下半年陸續推保險、外匯、信託業務，6月希望跟大股東中華電信、全聯全支付與其他消費體系生態圈陸續有進一步合作，今年底前力拚達到50萬戶。

台灣3家純網銀中，樂天國際銀行、連線商業銀行（LINE Bank）去年陸續開業，將來銀行今天舉行開業記者會。

許柏林表示，開業初期有三大目標，第一，積極獲客，逐步建立良好的資產負債組合，以加速獲利，希望4年損益兩平。

第二，齊備金融產品服務，預計下半年陸續把保險、外匯、信託業務上線。6月希望可以跟大股東中華電信、全聯全支付還有其他消費體系生態圈陸續有進一步合作，其他涉及執照部分，保險業務預計第3季，簡易外匯像是個人換外幣業務希望10月底，信託業務拚年底。

許柏林表示，第三，深耕經營生態圈，聽到全聯實業董事長林敏雄親口表示支持，感到信心大增，生態圈合作不只有轉帳、支付而已，期待提供更多元金融商品，讓客戶享受更好體驗。

此外，將來銀行開業前就先推出「帳號自由選」預約服務，民眾可預約自選帳號10碼。許柏林透露，活動反應很熱烈，短短2週就有4萬多個客戶預約帳號，試營運期間開戶實測最快3分鐘可以完成，資料辨識很準確，先前做過壓力測試，1小時開戶數上萬筆也會很順暢，目標開業後的前2個月可以每月開戶數達10萬戶，年底達50萬戶、2年達百萬戶。

許柏林表示，將來銀行行內客戶彼此可以直接用手機號碼互相轉帳。此外，將來銀行是首家跟台灣票據交換所合作的純網銀，目前提供台電、水費、中華電信帳單3種帳單代扣服務，民眾透過APP申請可在1分鐘內搞定，希望簡化臨櫃繳款事宜。

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媒體關注法人業務以及薪轉戶會不會是後續純網銀爭取的業務，許柏林表示，法人業務先前純網銀都有跟金管會溝通，可能分階段開放，支付業務可能較早開放，薪轉戶可能會看後續試辦結果而定，「爭取中華電信、全聯的薪轉戶當然也是未來的目標。」

媒體詢問將來銀行開業時間較晚，有哪些利基可以跟其他2家純網銀競爭。許柏林指出，第一是股東的支持；第二是技術基礎，除了帳務主機放核心外，其餘系統放在436台虛擬主機上，好處是可以雙重備援、因應業務量大小來即時調度，許多系統都是自家設計開發；第三是會用務實腳步長期推展業務。（編輯：潘羿菁）1110329

純網銀「將來銀行」最大股東是中華電信，29日開業記者會上，將來銀行董事長鍾福貴（右3）、總經理許柏林（左）出席，和中華電信董事長謝繼茂（左3）、全聯實業董事長林敏雄（左2）、兆豐金控董事長張兆順（右）、中華民國銀行商業同業公會理事長呂桔誠（右2）合影。中央社記者徐肇昌攝 111年3月29日
純網銀「將來銀行」最大股東是中華電信，29日開業記者會上，將來銀行董事長鍾福貴（右3）、總經理許柏林（左）出席，和中華電信董事長謝繼茂（左3）、全聯實業董事長林敏雄（左2）、兆豐金控董事長張兆順（右）、中華民國銀行商業同業公會理事長呂桔誠（右2）合影。中央社記者徐肇昌攝 111年3月29日
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