將來銀行引新股東拓生態圈？中華電：等待有緣人

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（中央社記者江明晏台北29日電）中華電信轉投資的純網銀將來銀行開業，大股東中華電信董事長謝繼茂表示，雙方將發展金融生態圈與金融科技創新，而在持續引進新股東方面，也「等待有緣人來，沒有排斥這個做法」。

中華電信轉投資的純網銀將來銀行於今天宣布正式開業，中華電信以股東身分出席記者會，將以資安、大數據與AI人工智慧等技術領域的經驗，持續投入資源進行雙方合作，共同打造數位金融生態圈，促進台灣數位金融（FinTech）產業發展動能。

謝繼茂於記者會受訪時表示，未來希望運用相關網路資安能力，尋求其他銀行轉型的商機，短期內，中華電也會推出相關優惠措施，包括與中華電購機、帳單扣款合作，也會整合金融和電信數據，發展金融生態圈、金融科技創新。

針對將來銀行開業布局，中華電信表示，正與將來銀行研擬合作方案，提供用戶更多元的數位生活服務，隨著將來銀行各項金融服務陸續推出，可望進一步融合中華電信HamiPoint點數生態圈，例如藉由點數互換等方式，提供HamiPoint與VIP會員更好的金融服務體驗，以達到共好雙贏目標。

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此外，目前中華電在將來銀行股權比重高，在持續引進其他合作夥伴上，謝繼茂表示，「等待有緣人來，中華電沒有排斥這個做法」。至於中華電先前入股網路家庭旗下PChome 24h購物，未來在電商布局是否有新的合作機會，謝繼茂對此表示，目前還沒討論到。

目前將來銀行最大股東是中華電信，持股41.9%；其次，是兆豐銀行25.1%、新光集團14%、全聯實業持股9.9%、凱基銀行7%，關貿網路2.1%。（編輯：楊凱翔）1110329