更多編輯台推薦新聞：
2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
布魯斯威利退出影壇 罹患失語症影響認知功能
首頁 / 產經

將來銀行引新股東拓生態圈？中華電：等待有緣人

2022/3/29 16:27（3/29 21:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華電信轉投資的純網銀「將來銀行」29日宣布正式開業，大股東中華電信董事長謝繼茂出席表示，雙方將發展金融生態圈與金融科技創新，促進台灣數位金融（FinTech）產業發展動能。中央社記者徐肇昌攝 111年3月29日
中華電信轉投資的純網銀「將來銀行」29日宣布正式開業，大股東中華電信董事長謝繼茂出席表示，雙方將發展金融生態圈與金融科技創新，促進台灣數位金融（FinTech）產業發展動能。中央社記者徐肇昌攝 111年3月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北29日電）中華電信轉投資的純網銀將來銀行開業，大股東中華電信董事長謝繼茂表示，雙方將發展金融生態圈與金融科技創新，而在持續引進新股東方面，也「等待有緣人來，沒有排斥這個做法」。

中華電信轉投資的純網銀將來銀行於今天宣布正式開業，中華電信以股東身分出席記者會，將以資安、大數據與AI人工智慧等技術領域的經驗，持續投入資源進行雙方合作，共同打造數位金融生態圈，促進台灣數位金融（FinTech）產業發展動能。

謝繼茂於記者會受訪時表示，未來希望運用相關網路資安能力，尋求其他銀行轉型的商機，短期內，中華電也會推出相關優惠措施，包括與中華電購機、帳單扣款合作，也會整合金融和電信數據，發展金融生態圈、金融科技創新。

針對將來銀行開業布局，中華電信表示，正與將來銀行研擬合作方案，提供用戶更多元的數位生活服務，隨著將來銀行各項金融服務陸續推出，可望進一步融合中華電信HamiPoint點數生態圈，例如藉由點數互換等方式，提供HamiPoint與VIP會員更好的金融服務體驗，以達到共好雙贏目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，目前中華電在將來銀行股權比重高，在持續引進其他合作夥伴上，謝繼茂表示，「等待有緣人來，中華電沒有排斥這個做法」。至於中華電先前入股網路家庭旗下PChome 24h購物，未來在電商布局是否有新的合作機會，謝繼茂對此表示，目前還沒討論到。

目前將來銀行最大股東是中華電信，持股41.9%；其次，是兆豐銀行25.1%、新光集團14%、全聯實業持股9.9%、凱基銀行7%，關貿網路2.1%。（編輯：楊凱翔）1110329

延伸閱讀
將來銀行拚年底50萬戶數 下半年開賣保險、個人換匯將來銀行正式開業端3大服務 中華電全聯等重量級站台LINE Bank總經理專訪／純網銀不怕多 LINE Bank拚用戶活躍度
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族