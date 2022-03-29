原物料價揚 華新調漲4月不銹鋼報價

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（中央社記者賴言曦台北29日電）受不銹鋼原物料價格大幅上漲影響，電線電纜及不銹鋼廠華新麗華表示，考量客戶夥伴競爭力，酌情調整4月不銹鋼報價，外銷漲幅100美元至600美元間；內銷則是新台幣3000元至17000元不等。

華新麗華今天對客戶公布最新報價，調漲不銹鋼報價中，304系列外銷每噸調漲600美元，內銷每噸調漲新台幣1萬7000元；含銅系列外銷每噸調漲100美元，內銷每噸調漲新台幣3000元；400系列外銷每噸調漲100美元，內銷每噸調漲新台幣3000元。

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華新表示，3月鎳均價扣除8日至15日異常波動後，漲幅幾乎與歐洲鋼廠水準相當，華新考量客戶競爭力，酌情調整4月價格。

華新說明，俄烏戰爭、通貨膨脹及美國聯準會升息造成焦煤、焦碳、石油、天然氣及不銹鋼原物料價格大幅上漲。歐美不銹鋼廠也陸續開出4月份牌價，北美在鎳均價約2.77萬美元基礎下，304系列每噸調漲530美元；歐洲也在考慮能源附加費下，每噸調漲830歐元。（編輯：黃國倫）1110329