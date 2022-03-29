偉康科技去年營收獲利雙高 擬配息3元
2022/3/29 18:27
（中央社記者吳家豪台北29日電）數位金融解決方案供應商偉康科技今天董事會通過2021年度財報，受惠金融科技與企業資安需求，合併營收達新台幣4.4億元，年增51.9%；稅後淨利6587萬元，年增52.4%；每股盈餘5.54元。去年營收與獲利皆創新高。
偉康科技董事會決議配發每股3元現金股利，配息率約54%；以今天收盤價142元計算，現金殖利率約2.1%。
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展望今年，偉康科技總經理連泓鈞透過新聞稿表示，偉康科技推出的OETH雲端身分認證SaaS（軟體即服務）能滿足金融業資安要求，並延伸應用到製造、零售、電商、遊戲、電信等高規格資安防護市場。
偉康科技副總經理陳怡良指出，數位金融與企業資安是偉康科技成長雙引擎，所有研發投資及產品組合均聚焦於這2大領域，持續發展COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代的零接觸創新解決方案。（編輯：潘羿菁）1110329
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