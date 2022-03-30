台塑目標2030年減碳35% 林善志：有9成信心

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（中央社記者賴言曦台北30日電）台塑總管理處總經理林善志今天受訪時表示，對於台塑在2030年達減碳35%目標有90%信心，因為現在已有待執行的可行減碳方案，目標要在2050年達到碳中和。

國發會今天公布2050淨零碳排路徑圖且排除核能規劃，對於減碳規劃方面，林善志今天接受媒體聯訪表示，與2007年碳排高峰相比，對於台塑2025年減碳20%有95%信心，至於2030年挑戰減碳35%，「我大概有90%的信心」。

林善志指出，台塑已擬定達成上述目標的減碳方案，目前雖還沒開始執行，但內容皆是由台塑旗下各公司評估並擬定的，所以可行性很高。

為了達到碳中和目標，林善志強調，「節電是很重要的項目」，台塑也一直透過縮短製程等方式提升能源效率。

林善志表示，當前台塑的改善製程方案中，有6000個是為節能而規劃出來的，其中又有2000個方案與節電有關，雖然效果不同，但終極目標都是為了將能源使用率提升至最高。

至於碳捕捉、利用與封存技術（CCUS）方面，林善志表示，若捕捉的是乾淨的二氧化碳，就可以作為替代原料投入其他的製程，但也是有可能捕捉到混有雜質的氣體，要如何捕捉、利用與封存，牽涉到相關技術的開發，台塑目前都還在研究中。（編輯：楊凱翔）1110330