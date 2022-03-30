南寶看好鞋材業務成長 全年都旺季

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（中央社記者潘智義台北30日電）南寶樹脂化學工廠財務管理總處協理林昆縉今天在線上法人說明會表示，運動鞋材去年受越南疫情影響出貨延遲，但市場需求仍大，今年運動鞋材可望成為成長最大的產品。

林昆縉解釋，鞋材接著劑業務可望擺脫越南疫情陰霾，品牌客戶因應終端市場強烈需求，持續回補庫存，因此一整年都可能是旺季。

南寶說明，各鞋材客戶營運方式不同，有些每季調整一次價格，但也有一年調一次，因應去年以來原物料漲價，調漲產品價格仍會有時間差；因原料上漲太快，希望產品漲價速度能儘快追回來。

南寶解釋，原料自2021年初開始上漲，但產品漲價速度跟不上原料漲勢，所以毛利率從25%、26%降至20%，即可看出產品漲價速度跟不上原料漲勢。

另外，因今年以來鞋材終端市場需求強勁，相信品牌客戶會調漲產品售價，由於俄烏戰事帶動原物料上漲，今年與客戶議價會比較有利溝通。

南寶強調，越南疫情仍在，但政府採取開放態度，當地工廠已恢復80%至90%，中國在上海封城也都是局部措施，雖影響運輸時間，但大致還好。

南寶統計，去年第4季歸屬母公司業主淨利新台幣1.42億元，季增22%，但年減59%，每股稅後盈餘1.17元。

另外，南寶去年歸屬母公司業者淨利8.76億元，年減28%，每股稅後盈餘7.26元，董事會已決議發放每股6元的現金股利。

南寶規劃今年資本支出約8至9億元，除例行性的資本支出，有2億元用在台灣研發及行政大樓興建、2億元為中國大陸土地取得等用途。（編輯：黃國倫）1110330