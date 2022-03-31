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永彰股臨會補選1席董事 寶佳集團席次過半

2022/3/31 13:07
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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）永彰機電今天舉行股東臨時會補選1名董事，寶佳集團旗下佳峻投資提名張裕昌當選。產業人士指出，寶佳集團在永彰有4席董事，加上1席獨立董事，在永彰董事會席次過半。

永彰今天召開股東臨時會補選1名董事，寶佳集團旗下佳峻投資提名和築投資投資經理、寶鯨風能董事張裕昌為候選人，今天股臨會通過。

產業人士指出，寶佳集團旗下和築投資原有2席法人董事席次，此外，永彰現任董事長顏明宏原為寶佳旗下源通投資執行長，另外有1席獨立董事傾向寶佳集團，此次永彰股臨會通過補選1席董事，寶佳集團在永彰董事會席次過半。

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永彰於1987年由永大創辦人許雲霞次子許作鈿、與當時日本Calsonic株式會社（後更名為Marelli Corporation）等共同集資新台幣1.5億元成立，2010年11月許作鈿辭職、由鄭萬來接棒，2020年6月鄭萬來考量永彰機電因應全球化競爭浪潮、注入年輕新血，表達不再續任，經永彰當年全面改選董監事後，新董事會推選顏明宏出任永彰董事長。

永彰原母公司電梯大廠永大已在1月下旬公告，全數出清手上永彰1278萬5000股持股，處分利益約新台幣8821萬元，主要目的為充實營運資金。（編輯：趙蔚蘭）1110331

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