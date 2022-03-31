沃旭大彰化風場安裝首支風機 區塊開發將投入5.7GW

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（中央社記者曾智怡台北31日電）儘管面臨疫情、氣候等多重挑戰，沃旭能源今天表示，海上工程如期推動，大彰化東南及西南第一階段離岸風場已完成首支風機安裝，拚年底完工；區塊開發階段預計投入5.7GW，助攻台灣2050淨零轉型目標。

沃旭能源去年底至今，已安裝2座海上變電站、超過50%水下基樁以及1/4的水下基礎、2座陸上變電站成功併聯台電，以及首支風機成功安裝。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，過去兩年多以來，受到疫情和政經局勢動盪影響，台灣風場施工團隊仍排除萬難，今年3月起展開大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上施工，並在近期完成首支風機安裝；從2018年獲配900MW併網容量到首支風機成功安裝，僅花不到4年的時間。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場共同執行長傅俐達（Frida Persson）表示，儘管冬季海上施工的困難度因疫情和相關管制更加複雜，沃旭仍如期完成333支水下基樁，以及111座管架式水下基礎的生產；在地組裝的風機機艙以及在地生產的風機塔架，也已運抵台中港碼頭暨後線土地，進行存放和預組裝。

傅俐達說，未來隨疫情轉變，如能逐步趨緩，並能在兼顧防疫的前提下，漸進式開放相關規範，可持續協助施工船舶與人員建置風場。

汪欣潔指出，沃旭能源從參與示範風場海洋風電投資持股35%，在潛力場址的遴選及競標階段取得大彰化東南、西南及西北總共1.82GW裝置容量，在區塊開發階段也有5.7GW開發容量，將配合政府2050淨零碳排路徑圖，推動低碳化進程。

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沃旭能源預計投入區塊開發風場有6個，包含旭風1號、2號、3號離岸風電計畫，目前正在進行環境影響評估作業，預計裝置容量達2.1GW；沃能1號、2號離岸風電計畫，預計最大裝置容量可達3GW。另有通過環評的570MW大彰化東北離岸風場，合計近5.7GW參與區塊開發。

此外，沃旭持續引進先進技術協助保護海洋，沃旭能源台灣專案開發總監高傳勝表示，今年3月初通過環保署環評大會審查的負壓沉箱式水下基礎（Suction Bucket Foundation, SBJ），即是一項對環境友善的水下基礎技術，幾乎無水下噪音的施工工法，能將對鯨豚和海洋哺乳類動物的影響減至最低。（編輯：蘇志宗）1110331