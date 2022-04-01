結合集團資源攻純網路產險？富邦金：評估中

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（中央社記者謝方娪台北1日電）金管會將在今年8月開放申設純網保，如今已有多路人馬蠢蠢欲動，有意搶進純網路產險商機，不僅中信金證實正進行評估，富邦金今天也正式表態「評估中」。

繼純網路銀行後，金管會去年底拍板開放設立純網路保險的政策方向，預計將在今年8月開放申請。市場點名中信金、富邦金都有意申請設立純網路產險公司，富邦金今天正式回應對此正「評估中」。

富邦金旗下富邦產險為產險業龍頭，加上富邦集團旗下有電商momo富邦媒、電信台灣大哥大等，市場預期富邦金若搶進設立純網路產險公司，可望結合自家資源發揮更大效益。

中信金總經理吳一揆昨日法說會上，對申設純網保一事證實正進行評估，針對市場傳出遠東集團找上中信金，意圖跨集團聯盟申設純網路產險，吳一揆則表示，「媒體有幫我們和其他好集團配對，若有具體發展再和各位報告」。

吳一揆並肯定主管機關開放設立純網路保險公司，他也建議，網路保險產品核准速度會影響經營，若能採一包核准而不是單件核准制，或許可有助純網保經營效率。

目前國內兩大金控都已表態對純網保正進行評估，顯示純網保存在一定商機，不過也有多家產壽險業者表態仍在觀望中。

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一名資深產險主管說，目前業界在觀望的是到底要投注資源提高自家網路投保業務迎戰新市場，還是投資一家全新的純網保，現在產險公司銷售重點都是車險，若設立一家全新的純網路產險但業務受限，存活率能多高，是目前評估重點。

另一名產險主管指出，目前還在觀望法令編修成果，才能決定短期是否有商機、以及是否能看見市場前景；不過，若純網路產險僅能做創新型商品，立足點相對小，在生存發展相對不利，因商品技術創新仰賴對市場的了解和多次操作測試，很難一次成功，將耗費一定成本。（編輯：楊蘭軒）1110401