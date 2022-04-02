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東南水泥施工意外
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東南水泥施工意外5/26

動員逾160人搶通返鄉路 台電：將向肇事廠商求償

2022/4/2 16:00（4/2 18:19 更新）
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東南水泥1日下午進行廠房拆除工程，卻撞倒台電電塔，台電緊急動員超過160名員工積極搶修。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
東南水泥1日下午進行廠房拆除工程，卻撞倒台電電塔，台電緊急動員超過160名員工積極搶修。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
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（中央社記者謝方娪台北2日電）東南水泥1日下午進行廠房拆除工程，卻撞倒台電電塔，雙鐵疏運受到波及。台電緊急動員超過160名員工積極搶修，今天並發布聲明指出，對於本次事故損失將向肇事廠商求償。

台電表示，1日下午3時39分水泥廠拆除廠房，水泥儲倉撞擊台電電塔，造成電塔倒塌，使69kV高壓線路（社武華榮東南線）發生跳脫，以致附近變電所發生壓降，共造成2戶停電及部分用戶壓降，系統供電正常。

台電說明，電塔倒塌造成高壓纜線掉落後，進一步影響高鐵電車線路，台電立即派員至現場處理，總處1小時內同步成立緊急應變中心，並協調台鐵6時45分斷電，7時8分完成安全措施後，台電人力進場修復，動員160名以上員工及升空、吊臂等40輛以上車輛，分4組人力搶修。

同時，台鐵、高鐵也支援平台作業吊車等大型機具，終於在1日晚間8時38分移除全部導線，幫助高鐵後續復電及恢復行駛。

台電表示，感謝台鐵、高鐵全力配合協助，得以即早完成移除全部導線作業，搶通連假返鄉之路；台電將繼續加強電網韌性及設備點檢，對於本次事故損失，將向肇事廠商求償。（編輯：張良知）1110402

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