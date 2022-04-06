群聯與希捷擴大合作 打造企業級SSD

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）記憶體控制晶片廠群聯今天宣布，與記憶體廠希捷（Seagate）擴大合作，共同開發高性能、高容量的企業級固態硬碟（SSD）產品。

群聯表示，每款與希捷合作開發的新產品，都將針對特定工作負載、環境和使用場景，進行最佳化設計和客製，以滿足客戶特定的技術需求；預計今年夏季公告產品細節。

群聯指出，自2017年以來，與希捷在主流的SATA SSD產品展開合作，陸續合作推出專為電競玩家打造的旗艦效能FireCuda NVMe PCIe Gen4x4 SSD產品線，以及全球首創NAS專用的NVMe SSD。

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此外，群聯與希捷還共同滿足全球企業不斷變化的需求，如更高容量、更快速以及更智慧的儲存基礎設施，搭配硬碟HDD儲存裝置，以實現超大規模資料中心、高性能計算和人工智慧（AI）等全方位企業儲存應用。

為展現與希捷的夥伴關係及承諾，群聯於2020年在美國科羅拉多州的布隆菲市縣設置研發中心。群聯表示，將與希捷聯手共同為人工智慧、雲端儲存和5G邊緣運算等的各種應用提供儲存解決方案。（編輯：楊凱翔）1110406