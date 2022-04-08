東陽3月與首季營收創疫情以來高點

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車零配件廠東陽自結3月合併營收新台幣18.9億元，第1季營收50.24億元，均創2020年COVID-19疫情爆發以來單月和單季營收高點。

東陽自結3月合併營收18.9億元，較2月13.9億元成長36%，比去年同期16.89億元增加11.9%，是2020年以來高點；今年第1季自結合併營收50.24億元，較去年同期45.18億元增加11.2%，比去年第4季49.36億元微增1.8%，也是2020年以來單季高點。

其中東陽售後維修市場（AM）事業3月自結營收13.49億元，較去年同期成長7%，前3月自結營收34.55億元，較去年同期成長7%；原廠委託製造（OEM）事業3月自結營收5.41億元，較去年同期成長26%，前3月自結營收15.69億元，較去年同期累計成長23%。

東陽先前表示，OEM發展較高附加價值產品包括儀表板、電鍍件及模具等，AM增加步進百葉窗、風扇等產品線，並介入改裝車市場。

市場布局方面，東陽指出，OEM持續布局中國大陸和東南亞國協等新興國家，AM擴大中國大陸、印度及東歐等銷售與發貨通路。

法人指出，東陽在全球AM塑膠件市占率達7成，在全球AM鈑金件市占率有35%，去年全年AM產品占東陽整體銷售比重約69%，OEM占比約31%。（編輯：張均懋）1110408