中信金3月獲利38.9億元 提列俄債損失5.8億元

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（中央社記者蘇思云台北8日電）中信金今天公布3月自結獲利，3月稅後盈餘新台幣38.99億元，雖比去年同期衰退，但仍跟平時單月獲利相當。俄羅斯債券部分，3月再認列預期信用損失5.8億元，後續會持續滾動評估。

中信金控表示，3月稅後盈餘38.99億元，年減37%，累計前3月稅後盈餘162.92億元，也相較去年同期衰退17%，累計每股稅後盈餘（EPS）為0.84元。

中信金財務長邱雅玲晚間告訴中央社記者，中信金平時每月獲利約30到40億元，去年投資處分表現特別好，使今年3月稅後盈餘看起來較去年下滑，但其實單月獲利跟平時水準相當。

邱雅玲指出，子公司中信銀3月稅後盈餘25.41億元，年增2.9%，開始啟動升息後，帶動利差擴大，加上放款也持續穩定成長，量大加上利差擴大，帶動淨利息收入增加。

邱雅玲表示，如果不把中信金去年9月入主的泰國LH Financial Group Public Company Limited（LHFG金融集團）營運算入的話，淨利息收入年成長約10%；淨手續費收入則微幅下滑3%，主要是金融市場波動大，財管客戶較觀望，加上去年高基期所致。

子公司台灣人壽3月稅後盈餘20.56億元，年減32.14%。邱雅玲表示，主要有2個原因，第一是今年金融市場震盪，加上升息後債券價格比較不好，在債券與股票處分利益都比去年減少；第二是持有俄羅斯債券提列預期信用損失5.8億元。

邱雅玲表示，台灣人壽投資俄羅斯政府債券及俄羅斯天然氣公司債券，3月底總投資金額為96.7億元。2月俄羅斯外幣資產遭凍結，中信金預估1年利息收不回來，當時提列減損4.7億元，3月因信評降評，依內部規範提列部分本金損失，再提列減損5.8億元，2個月共提列減損10.5億元。

不過，邱雅玲表示，截至目前其實都有收到俄債的利息，且是用美元支付，如果4月狀況好轉，也可能用會計迴轉原則調整認損部位，強調會視每月評估而定。

展望今年前景，邱雅玲表示，面對國際金融市場的波動及不確定性，中信金控將持續成長銀行核心業務，擴大海外事業布局，穩健發展保險業務。（編輯：楊蘭軒）1110408