東元無錫和江西廠正常運作 獲同業轉單需求

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）中國本土COVID-19疫情蔓延，電機大廠東元今天表示，無錫廠及江西南昌廠為主生產據點，廠內有零件庫存，仍正常運作。中國各地生產並無影響，甚至有接獲同業轉單需求，目前在評估中。

中國本土疫情嚴峻，上海和昆山地區持續封控管理，市場關注台商在上海、昆山、甚至蘇州和無錫等地廠區是否受到疫情影響。

東元今天中午接受中央社記者詢問表示，上海主要是銷售據點，生產以無錫廠及江西南昌廠為主。目前為止，由於廠內有零件庫存，仍正常運作。

東元指出，中國各地的生產並無影響，甚至有接獲同業轉單需求，目前在評估中。

觀察物流狀況，東元表示，外銷出貨及物流雖有影響，目前影響不大，後續持續觀察。

東元指出，生產基地在台灣、東南亞、美國皆有布局，內部正規劃後續可能的因應措施。

根據去年第4季財報，東元在中國無錫、江西、青島、廈門、武漢、湖南等地設有廠區或營運據點。

東元先前在法人說明會中表示，第1季機電事業、智慧能源、智慧生活三大事業群營收，均可年成長兩位數百分點，機電事業群訂單超過目標，目前超過100%。（編輯：張均懋）1110411