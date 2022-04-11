上海和吉林封控 汽車零配件、自動化元件廠影響小

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）中國本土COVID-19疫情蔓延，汽車零配件和自動化元件台商在上海和吉林地區狀況備受關注，東陽和英利-KY在吉林長春廠仍暫時停工，對東陽營收無影響，英利-KY大客戶傳出12日復工，疫情影響有限。

至於傳動元件大廠上銀指出，中國大陸疫情變化對營運增加挑戰性，但對上銀在蘇州營運影響不大，因應物流運輸和廠內消毒，工作時間約增加2天至3天。

中國本土疫情嚴峻，根據中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，10日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診1184例，其中本土占1164例，以上海914例最多，吉林省187例；至於新增的無症狀感染者達2萬6411例，其中本土占2萬6345例，同樣以上海最多達2萬5173例，吉林省797例。

汽車零配件廠東陽集團在吉林長春設有廠區，根據公開觀測資料，東陽集團在當地以富維東陽汽車塑料零部件公司，與長春一汽密切合作。

東陽今天接受中央社記者電訪表示，當地廠區配合政府防疫靜默期，目前仍暫時停工，不過集團對長春當地子公司持股比重未超過50%，因此不列入合併營收內。

此外，汽車零配件廠英利-KY在長春也設有重要生產基地，旗下長春英利汽車工業在上海證交所掛牌。

英利-KY接受記者電訪表示，長春廠區初期仍有少數員工進駐廠區，部分客戶仍有調貨需求，不過近日當地廠區配合政府防疫靜默期，已處於暫時停工階段，對於4月營收影響程度，視當地防疫狀況及何時恢復運作再行確認。

法人指出，中國占英利-KY整體業績比重約95%，不過英利-KY在華南地區營運未受影響，預估長春廠暫時停工對英利-KY整體業績影響程度，大約10%至15%左右，此外傳出長春一汽集團可能在12日開始復工，大客戶若復工，對英利-KY來說是正向消息。

傳動元件大廠上銀接受記者詢問指出，中國大陸疫情變化對營運增加挑戰性，但對上銀在蘇州營運影響不大，台灣總部和蘇州廠互相配合、彈性生產及出貨調配，支援中國大陸市場所需。

上銀說明，蘇州廠正常運作，海運從台灣出貨到蘇州目前管道暢通，只是中國大陸目前對進出人員管控特別嚴格，進貨和出貨運輸需廠家提前至網上提前登記，車輛有通行證才能出入，加上貨到廠內拆封前，廠內會先進行消毒，因此整個可能增加工作時間約2天至3天，總體來看影響不大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

氣動元件大廠亞德客-KY日前表示，即使疫情仍是不確定因素，目前對需求影響有限，從3月接單及出貨金額均創歷史新高、接單金額持續高於出貨比來看，氣動產業需求仍屬向上循環。

亞德客-KY 在中國大陸設有2個生產基地、4家直銷分公司和126家營業所，去年中國大陸占亞德客-KY整體業績比重達93%。美系外資法人日前指出，上海地區封控對於今年自動化產業影響有限，自動化廠商在上海地區設廠比重相當低。（編輯：趙蔚蘭）1110411