上海昆山疫情封城 金管會：161家台商停工備妥方案

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（中央社記者謝方娪台北11日電）中國COVID-19疫情延燒，上海、昆山都下封城令，金管會清查，上海和昆山有161家台灣企業因此停工，不過企業已擬好應變方案，包含調整生產流程時間及委託其他協力廠商處理。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起，上海、昆山相繼封城，國民黨立委李貴敏今天在立法院財委會關注中國封城對台商生產線影響，金管會證期局長張振山說，根據目前清查，上海和昆山有161家公司停工，企業已擬好應變方案，包含調整生產流程時間或委託其他協力廠商處理等。

張振山表示，針對中國多地封城對上市櫃公司影響，公司會在重訊進行相關揭露，目前沒有因為中國封城有重大財業務影響的公司。

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李貴敏追問若公司重訊不實，該如何處理，金管會主委黃天牧說，公司會自行判斷是否符合應發布重訊的條件，若有揭露不實等情形，證交所會進行相關處分。

李貴敏也關注，今年首季台股表現相對疲軟，金管會對後市看法，黃天牧說，現在台股受到4大風險因素影響，包含地緣政治、升息、通膨及疫情，投資人應注意相關風險因素，如先前一再提醒的「注意風險、審慎選股」；他也說，台灣基本面仍相當良好，希望外界對台股有信心。（編輯：潘羿菁）1110411