上海昆山廣州封控令 經部：短期對台廠影響不大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北11日電）中國防疫堅持「動態清零」，上海、昆山都下封城令，廣州防疫措施升級。經濟部今天表示，短期台廠可透過安全庫存或協調其他廠區出貨，整體影響不大，不過，由於物流嚴重堵塞，長期仍待觀察供應鏈運作情況。

中國疫情升溫，官方堅持「動態清零」，下令上海、昆山封城，根據金管會清查，上海與昆山有161家台灣企業停工，但已擬好應變方案，包含調整生產流程時間或委託其他協力廠商處理等。

經濟部投資業務處官員表示，封城最直接的衝擊是交通運輸受阻，像是原物料難以進入、成品也無法運送出來，根據了解，目前台廠可透過其他方式調度，像是透過內陸運輸到其他港口。

除此之外，在美中貿易戰後已展開全球布局的廠商就能進行產能調度，投資處官員說明，當中國封城時，廠商可透過在東南亞國家的廠補齊產能缺口。

昆山是台灣廠商設置面板、印刷電路板及筆電零組件重鎮，經濟部工業局官員表示，部分廠商採封閉式生產，不受影響；上海資通訊業者則可透過其他廠區調度進行支援、半導體也未受影響，並未殃及台灣訂單出口。

投資處官員說，未接獲廣州台商有相關通報，而先前深圳封城，台商已有過對應經驗，能採取最低限度的風險管理。

工業局官員指出，短期台廠可透過安全庫存或協調其他廠區出貨，整體影響不大，不過，由於物流嚴重堵塞，長期仍待觀察供應鏈運作情況，會持續與廠商保持密切聯絡。（編輯：楊凱翔）1110411