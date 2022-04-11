太陽能製造業務包袱消除 聯合再生第1季可望轉盈

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（中央社記者張建中新竹11日電）太陽能廠聯合再生董事長洪傳獻今天表示，過去太陽能製造業務所面對，中國削價競爭太陽能電池及模組的包袱已經消除，今年第1季營運好轉。法人預期，聯合再生第1季可望轉虧為盈。

洪傳獻說，為擺脫中國大陸廠商削價競爭的困境，聯合再生展開「三合一」，整合新日光、昱晶及昇陽，並轉向太陽能下游系統及儲能領域發展。

他表示，經過3年努力，聯合再生過去太陽能製造業務所面對，中國削價競爭太陽能電池及模組的包袱已經消除，今年第1季營運順利好轉。

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聯合再生執行長潘文輝說，聯合再生第1季營收逐月增高，季營收達新台幣46.82億元，較去年同期成長55.82%。法人預期，聯合再生第1季營運可望轉虧為盈。

聯合再生太陽能事業總經理沈維鈞表示，聯合再生是台灣太陽能模組出貨量第一，海外銷售也高居第一，太陽能系統及儲能業務貢獻也高居台灣第一。他展望國內市場成長及海外市場發展佳，並提出1個訴求，希望政府能鼓勵太陽能模組在地製造。（編輯：郭無患）1110411