股匯雙殺 新台幣爆量貶破29元創逾1年半新低

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美國聯準會（Fed）近日釋出加速升息和擴大縮減資產負債表等鷹派訊息以抑制通膨，5月升息2碼機率大增，美元指數近期大漲，新台幣兌美元匯率近日跟著走貶，台北外匯市場新台幣兌美元11日收盤收29.050元，貶1.44角。中央社記者吳家昇攝 111年4月11日

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）美國聯準會鷹派立場確立，加上國內外疫情反覆等利空籠罩，台灣今天上演股匯雙殺，台股下挫逾200點，新台幣匯率更是爆量重貶，今天收盤收29.050元，貶1.44角，創下逾1年半新低紀錄。

美股科技股走跌，台灣疫情延燒，台股今天遭到內外夾擊，台積電等電子股熄火，終場下跌236.17點，收在17048.37點，力守17000點整數關卡。

外匯交易員指出，外資今天大舉提款台股並匯出，導致新台幣匯率以28.94元開盤後，沒多久便摜破29元重要整數關卡，盤中最低至29.079元、重貶1.73角；儘管出口商一度進場拋匯，但看到貶勢依舊，心態再度轉為惜售，讓新台幣疲弱之勢難以扭轉。

外匯交易員指出，眼見外資爆量匯出，央行盤中有進場調節，否則匯價可能已經貶破29.100元價位，尾盤也沒收部分貶幅，但整體而言，態度上「央行有比較放手」。

熱錢大出走之下，雖然央行進場穩匯，尾盤跌勢收斂，終場以29.050元作收，仍創下逾1年半的新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額也爆巨量、高達24.91億美元。

匯銀主管分析，近期新台幣貶勢較重，但這一波到了29元「波段性貶幅也夠了」，預估短線新台幣匯率會在28.8元至29.3元的區間震盪，不至於很快看到29.5元，央行也可能稍微擋一下，緩解新台幣的貶值壓力。

外匯交易員則認為，利空籠罩之下，新台幣貶值趨勢沒有改變，不過會貶到哪個價位，外資後續動態仍是觀察重點。（編輯：黃國倫）1110411