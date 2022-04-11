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面板需求轉弱 法人：觀察俄烏戰事及中國封城影響

2022/4/11 20:17
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（中央社記者潘智義台北11日電）面板雙虎友達、群創公布3月營收，大不如去年同期。產業分析師認為，今年市場需求確實不如去年，現階段觀察影響需求指標是俄烏戰事，供給指標則是中國上海、昆山封城的影響。

今年少了遠距在家上班、上課需求，加上俄烏戰事波及，面板廠友達3月合併營收新台幣280.4億元，月增9.3%，年減8.7%；群創3月合併營收239億元，月增9%，較去年同期減少22.8%。

集邦科技研究副總經理范博毓接受電訪指出，目前看來3月面板整體需求轉弱，導致營收下滑，昆山封城影響預期可能在第2季以後才會陸續開始反映。

國際數據資訊公司（IDC）資深分析師陳建助接受電訪表示，去年面板廠大賺，但隨著歐美國家解除封城，在家上班、上課需求已經大幅降低，因此，今年液晶顯示器（Monitor）、筆電面板出貨將遠不如去年，電視面板出貨量也應較去年衰退；4月的面板需求確實不理想，造成價格下跌。

陳建助直言，俄烏戰事衝擊消費市場，尤其是中歐、東歐市場，造成的結果是面板需求降低；另一方面，中國在上海、昆山實施封城，影響所及則是降低供給，雖然理論上有利價格持穩或上揚，但因有庫存、半成品，所以短時間不太會影響價格。

不過，他認為，若封城持續超過1個月以上，則可暫時緩解面板供給過剩壓力，有利短期價格持穩或上漲。

他評估，若俄烏戰事拖到下半年，則面板廠今年業績恐怕就會遭受波及，但現在看來機會應該不大。所以從全年需求不如去年的角度來看，台灣主要面板廠今年小賺的機會較大。（編輯：張良知）1110411

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